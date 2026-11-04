Borsa İstanbul'da yükseliş hareketliliği yeni işlem gününde de devam etti. Dün günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışına göre 134,42 puan yükseldi.

Endeks, yüzde 1,22 artışla 11.157,86 puana çıktı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 4,24 ile madencilikte görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,57 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

KÜRESEL PİYASALARDA ABD SEÇİMLERİ ETKİSİ

Küresel piyasalarda ABD Kongre ara seçimlerinin sonuçları yakından takip ediliyor. Demokratların, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alması piyasalarda yeni beklentileri beraberinde getirdi.

Yatırımcılar, seçim sonuçlarının özellikle teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine yönelik düzenlemeler üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyor. Küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda genele yayılan alımlar öne çıkıyor.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, ABD ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.