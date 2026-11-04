Ankara'da son dönemde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün açıkladığı son verilere göre, başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların aktif doluluk oranı 13 Ekim'de yüzde 29,85 iken 2 Kasım itibarıyla yüzde 28,90'a geriledi.

Ankara barajlarında doluluk oranı düştü

Ankara'da barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler açıklandı. ASKİ'nin resmi verilerine göre, başkente içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranında düşüş yaşandı.

13 Ekim'de yüzde 29,85 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, 2 Kasım itibarıyla yüzde 28,90 seviyesine indi.

Kullanılabilir su miktarında 12 milyon metreküp azalma

Ankara'da son dönemde yağışlı havanın etkili olmasına rağmen barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarında azalma kaydedildi. Verilere göre, aktif kullanılabilir su miktarı söz konusu dönemde 12 milyon 301 bin metreküp düştü.

Başkentin içme suyu kaynaklarına ilişkin veriler, barajlardaki doluluk oranlarının ve kullanılabilir su miktarının yakından takip edildiğini ortaya koydu.