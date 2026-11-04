İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD halkının savaşa karşı mesaj verdiğini savunan Kalibaf, “Amerikalılar savaşa 'hayır' dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

ABD yönetiminin kendi halkının iradesini göz ardı etmesi halinde İran'ın buna karşılık vereceğini belirten Kalibaf, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek. Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? Amerikalılar savaşa 'hayır' dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz.”