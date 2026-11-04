Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, 2027 yılının ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 tarihinde açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, yeni yıl öncesinde maaş hesaplamalarını değiştirdi.

Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

2027 memur zammı yüzde kaç olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2026-2027 yıllarını kapsayan kararı doğrultusunda memur ve memur emeklilerine 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

Memurun ilk enflasyon farkı ne kadar oldu?

2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle:

Ay Enflasyon oranı Temmuz 2026 %1,78 Ağustos 2026 %1,84 Eylül 2026 %1,84 Ekim 2026 %2,58 Dört aylık birikimli enflasyon %8,28

Dört aylık enflasyonun, 2026'nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşmasıyla memurlar açısından yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu.

Bu farkın 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanması sonucunda, mevcut verilere göre ocak ayı maaş artışı yaklaşık yüzde 6,26 seviyesine ulaşıyor. Bu oran kesin zam değil, dört aylık gerçekleşmiş enflasyona dayalı ara hesaplama niteliği taşıyor.