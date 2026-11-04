TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinde tüm başlıkları ele almaya hazır olduğunu belirterek, '70 yıldır konuştuğumuz konuları aynı şekilde konuşmanın anlamı yok. Bunun fasıllar çerçevesinde daha formal boyutta, daha yapısal boyutta görüşülmesi gerekiyor' dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon heyeti, Almanya Federal Meclisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye-Almanya ilişkilerinden Schengen vizesine, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine kadar birçok başlığı gündeme taşıdı. Oktay, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin yanı sıra vize sorunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığını kaydeden Oktay, parlamenter diplomasi kanallarının daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

'MADE IN EUROPE' DÜZENLEMESİ İÇİN PARLAMENTER DESTEK TALEBİ

Görüşmelerde Avrupa'nın sanayi politikaları açısından önem taşıyan 'Made in Europe' konusunun da gündeme geldiğini aktaran Oktay, özellikle otomotiv sektörünün söz konusu düzenlemenin kapsamına alınması yönündeki Türkiye'nin beklentilerini Alman muhataplarına ilettiklerini söyledi. Oktay, bu konuda Almanya'daki parlamenterlerden ve ilgili siyasi muhataplardan destek talep ettiklerini vurgulayarak, parlamenter diplomasinin Türkiye'nin tezlerinin Avrupa'da daha güçlü şekilde anlatılması açısından önemli bir araç olduğunu bildirdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki tartışmaların ve siyasi atmosferin Almanya'ya da yansıdığını gözlemlediklerini dile getiren Oktay, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin ve parlamentolar arası temasların artırılması gerektiğini ifade etti.

ALMANYA'DAKİ TÜRK TOPLUMUNUN SORUNLARI GÜNDEME TAŞINDI

Oktay, Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk ve Türk kökenlinin karşılaştığı sorunları da görüşmelerde gündeme getirdiklerinin altını çizerek, bazı sivil toplum kuruluşlarının, siyasi parti temsilciliklerinin ve vakıfların faaliyetlerine ilişkin yaşanan sıkıntılara değindi.

Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıflarının, derneklerinin ve siyasi parti temsilciliklerinin çalışmalarını rahatlıkla sürdürebildiğini aktaran Oktay, Almanya'daki Türk kuruluşlarına da benzer imkanların sağlanması gerektiğine dikkati çekti. Oktay, bu konuda mütekabiliyet ilkesinin önemine işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini özgür ve rahat bir ortamda sürdürebilmelerinin ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

'VİZE SORUNUNUN KÖKTEN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Schengen vizesi konusuna da değerlendirmede bulunan Oktay, Alman muhataplarından vize süreçlerinin hızlandırılması ve geliştirilmesine yönelik bazı öneriler aldıklarını kaydetti. Ancak Türkiye'nin asıl beklentisinin vize işlemlerinin hızlandırılmasının ötesinde, sorunun kalıcı olarak çözülmesi olduğunu söyleyen Oktay, Schengen başvurularındaki gecikmelerin giderilmesinin önemli olduğunu, ancak temel hedefin vize meselesinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Fuat Oktay, Türkiye-AB ilişkilerinde uzun süredir gündemde olan ve Türkiye'nin yerine getirmesi beklenen altı kriterin de yeniden değerlendirilebileceğine işaret ederek, mevcut koşulların sorunun çözümü için yeni bir fırsat oluşturabileceğini dile getirdi. Oktay, bu konuda Avrupa tarafında yeni bir açılımın gerçekleşmesini umut ettiklerini de ifade etti.

'FASILLARI AÇALIM, YAPISAL ÇÖZÜMLERLE İLERLEYELİM'

Türkiye-AB ilişkilerinde yıllardır aynı başlıkların tekrar tekrar gündeme gelmesinin sonuç üretmediğini hatırlatan Oktay, ilişkilerin daha yapısal ve somut bir zeminde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Oktay, AB ile yapılan bazı görüşmelerde Türkiye'nin beklentilerinin yeterince karşılık bulmadığını, buna karşın ikili temaslarda daha olumlu ve sıcak bir atmosferin oluşabildiğini vurgulayarak, mevcut yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde tüm başlıkları ele almaya hazır olduğunu belirten Oktay, '70 yıldır konuştuğumuz konuları aynı şekilde konuşmanın anlamı yok. Bunun fasıllar çerçevesinde daha formal boyutta, daha yapısal boyutta görüşülmesi gerekiyor. Hangi konu olursa olsun Türkiye olarak bu konuları görüşmeye hazırız. Fasılları açalım, her konuyu görüşelim ve yapısal olarak çözüm bularak ilerleyelim' diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin AB'ye yönelik stratejik vizyonunu koruduğunu kaydederek, Avrupa'nın ise kendi içerisindeki stratejik körlüğünü sürdürdüğünü savundu. Oktay, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir açılım sağlanabilmesi için müzakere fasıllarının yeniden açılmasının önemli bir adım olacağını da ifade etti.

'İKİ ÜLKENİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ELZEM'

Almanya ve Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi açıdan bölgelerinde önemli aktörler olduğuna dikkat çeken Oktay, iki ülkenin bölgesel güvenlik, istikrar ve ikili ilişkiler alanlarında daha yakın iş birliği geliştirmesi gerektiğini aktardı. Gerçekleştirilen temasların oldukça verimli geçtiğini söyleyen Oktay, özellikle dışişleri komisyonları arasındaki iş birliğinin artırılması, parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin tezlerinin daha yakın temaslarla anlatılması konusunda ortak bir çalışma zemininin önem kazandığını bildirdi.

Oktay, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-AB süreci başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve istikrar konularında diyalog ve iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, temasların bu yönde önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.