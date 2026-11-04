Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) 12 günlük programı açıklandı. Devlet ve hükümet başkanları temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayi, iklim finansmanı ve dirençli kentler başlıklarındaki 4 ana üst düzey diyalogdan en az birine katılacak. Zirvede ayrıca sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan, ormanlar, elektrik şebekeleri ve iklim dayanıklılığı gibi başlıklarda üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek.

Antalya EXPO yerleşkesinde gerçekleştirilecek COP31, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Konferans kapsamında COP31'in yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı CMP21, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı CMA8 ile bilimsel, teknolojik ve uygulamaya yönelik yardımcı organların toplantıları da yapılacak. Program, 20 Kasım'daki kapanış oturumlarıyla sona erecek.

HER GÜN AYRI İKLİM GÜNDEMİ

COP31'in ilk günü 9 Kasım'da 'Gıda, Tarım ve Sağlık', 10 Kasım'da 'Enerji ve Ulaşım' başlıkları öne çıkacak. 11 Kasım, Antalya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olarak 'Sıfır Atık'; 12 Kasım'daki ikinci zirve günü ise 'Dirençli Kentler ve Yapılı Çevre' temasıyla gerçekleştirilecek. 13 Kasım'da 'Finans ve Ticaret', 14 Kasım'da 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' gündemde olacak. 15 Kasım Pazar günü konferans merkezi kapalı olacak.

İKİNCİ HAFTADA BİLİM, OKYANUS VE DOĞA

Konferansın ikinci haftasında 16 Kasım'ın ana başlığı 'Bilim, Sanayi ve Teknoloji', 17 Kasım'ın ise 'Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi' olacak. 18 Kasım programında Türkiye'nin COP31 yaklaşımında öne çıkardığı 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi', 19 Kasım'da 'İnsani ve Sosyal Kalkınma' başlıkları yer alacak. İkinci hafta boyunca üst düzey oturumların yanı sıra, adil geçiş, 2030 öncesi iklim hedefleri, toplumsal cinsiyet ve küresel iklim eylemine ilişkin toplantılar düzenlenecek.

LİDERLER 11-12 KASIM'DA ANTALYA'DA

COP31'in en yoğun iki günü 11-12 Kasım olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 90'ı aşkın liderin katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' olarak belirlendi. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarının yanı sıra, liderlerin katılacağı üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek.

LİDERLERİN ÖNÜNDE 4 ANA BAŞLIK

UNFCCC'nin liderlere yönelik yayımladığı son programda, Antalya Liderler Zirvesi kapsamında 4 ana üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı bulunuyor. 11 Kasım'da saat 15.00'te 'Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon: 35'e 35-Geleceğe Güç Vermek', saat 17.00'de 'Yeşil Sanayi Fırsatını Yakalamak: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme' toplantıları gerçekleştirilecek. 12 Kasım'da saat 12.00'de 'Paris Anlaşması'nın İkinci On Yılı: Uygulamanın ve Finansmana Erişimin Hızlandırılması', saat 13.30'da 'Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi' başlıklı üst düzey diyalog yapılacak.

SIFIR ATIK, LİDERLER MASASINDA

Türkiye'nin COP31 dönemindeki önemli başlıklarından biri olan sıfır atık da liderler düzeyinde ele alınacak. 11 Kasım saat 16.00'da Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ev sahipliğinde 'Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek. 12 Kasım'da ise Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı ve Tanzanya'nın ev sahipliğinde 'Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

ORMANLARDAN ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE

Liderler Zirvesi sırasında çok sayıda paralel üst düzey etkinlik de gerçekleştirilecek. Programda erken uyarı sistemlerinin dünyanın en kırılgan ülkelerine ulaştırılması, ormanların finansmanı ve ağaçlandırma, dirençli ormanların geleceği, sıfır atık ve metan gibi konular bulunuyor. 12 Kasım'da 'Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı', buzullar ve dağ ekosistemlerinin dayanıklılığı, Afrika'nın iklim öncelikleri ve Pasifik ülkelerinin iklim dayanıklılığı için finansman gibi başlıklar görüşülecek.

İKLİM FİNANSMANI 13 KASIM'DA

Liderler Zirvesi'nin ardından konferans, bakanlar ve müzakere heyetlerinin çalışmalarıyla devam edecek. 13 Kasım'da 7'nci İki Yıllık Üst Düzey Bakanlar İklim Finansmanı Diyaloğu gerçekleştirilecek. Programda Paris Anlaşması'nın 6.2'nci maddesine ilişkin karbon piyasaları, iklim teknolojileri, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi, Küresel Uygulama Hızlandırıcısı ve kapasite geliştirme çalışmalarına ilişkin toplantılar da bulunuyor.

649 ETKİNLİK ŞİMDİDEN TAKVİMDE

UNFCCC'nin 3 Kasım itibarıyla yayımladığı çevrim içi günlük takvimde koordinasyon toplantıları, zorunlu etkinlikler, özel etkinlikler ve yan etkinliklerle birlikte 649 program yer alıyor. Takvime yeni toplantılar eklendikçe bu sayının değişebileceği belirtiliyor. COP31'in yalnızca ilk günü için tarım, iklim finansmanı, sağlık, enerji, ulaşım, karbon piyasaları, doğa, ormanlar ve iklim teknolojileri gibi birçok alanda toplantı ve panel planlandı.

30 HEDEFLİ KÜRESEL İKLİM EYLEMİ

COP31'deki Küresel İklim Eylemi programı ise enerji-sanayi-ulaşım, ormanlar-okyanuslar-biyolojik çeşitlilik, tarım ve gıda sistemleri, kentler-altyapı-su, insani ve sosyal kalkınma ile finansman-teknoloji-kapasite geliştirme olmak üzere 6 ana eksen ve 30 hedef üzerine kuruldu. Programın açılış etkinliği 10 Kasım'da, üst düzey ana etkinliği ise 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KAPANIŞ 20 KASIM'DA

COP31'in ikinci haftasında bilim, sanayi, teknoloji, okyanuslar, doğa, arazi kullanımı, adil geçiş ve iklim eyleminin uygulanması konularındaki müzakereler devam edecek. 19 Kasım'da Küresel İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği yapılacak. İki haftalık konferans, 20 Kasım'daki COP31, CMP21 ve CMA8 kapanış oturumlarıyla tamamlanacak.