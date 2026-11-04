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Kaza, dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Canip Özkan'ın kullandığı TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Canip Özkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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