Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç yaralanırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, gruptan bir kişi araçtan aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

Kavgada Fevzi D. (17) saçma ve yumruklarla, Halil A. (16) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan silahlı kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.