Türk televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve düşen reklam gelirleri, dizilerin yayın takvimlerini etkilemeye başladı. Son haftalarda futbol karşılaşmaları ve özel etkinlikler nedeniyle peş peşe ertelenen dizi bölümleri, sektördeki ekonomik sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz hafta ve bu haftanın ilk günlerinde toplam 10 dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Reklam gelirlerindeki daralma nedeniyle televizyon kanallarının yapım maliyetlerini düşürmek için yapım şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir haftada 6 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı

Televizyon kanallarında yaşanan ekonomik sıkıntıların etkisi, ilk olarak ekim ayının son haftasındaki yayın akışlarında görüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Show TV'nin Muhtemel Aşk, NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

30 Ekim'de Show TV'nin sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü de yayınlanmadı. 31 Ekim Cumartesi günü ise Star TV'nin Başkalarının Hayatı ve Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizileri yayın akışında yer almadı.

Böylece üç gün içerisinde 6 dizinin yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı. Peş peşe gelen erteleme kararları, televizyon sektöründeki ekonomik koşulları yeniden gündeme getirdi.

Galatasaray maçı nedeniyle 4 dizinin yayını ertelendi

Dizilerin yayın takvimindeki değişiklikler kasım ayının ilk haftasında da devam etti. 3 Kasım Salı akşamı Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan futbol karşılaşması, televizyon kanallarının yayın akışlarını etkiledi.

TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayınlanması planlanan saatte futbol karşılaşmasına yer verildi. Kanal D'nin Haysiyet, NOW'ın Anne Yarısı ve Star TV'nin Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri de ekrana gelmedi.

Özellikle yüksek izlenme oranlarına ulaşması beklenen futbol karşılaşmalarının bulunduğu günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamanın ekonomik açıdan risk oluşturabildiği değerlendiriliyor.

Televizyon reklam kuşaklarının yüzde 40'ı boş kaldı iddiası

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı sektör bilgilerine göre, ekim ayında televizyon kanallarının reklam gelirleri son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Saat başına ayrılan 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolduğu, kalan yüzde 40'lık bölümün ise boş kaldığı öne sürüldü.

Reklam gelirlerindeki düşüşün, bölüm maliyetleri milyonlarca lirayı bulan televizyon dizilerinin finansmanını zorlaştırdığı belirtiliyor. Ancak reklam kuşaklarının doluluk oranına ve son 30 yıllık karşılaştırmaya ilişkin veriler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Televizyon kanalları yapım şirketlerinden indirim istedi

Sektörde artan ekonomik baskının ardından televizyon kanalları ile yapım şirketlerinin temsilcilerinin bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmelerde, yükselen dizi maliyetlerinin düşürülmesi ve yapım bütçelerinin yeniden değerlendirilmesi taleplerinin gündeme geldiği belirtildi.

Yeni sezonda dizi bölümlerinin maliyetlerinin 20 ila 30 milyon lira arasında değiştiği ifade edilirken, yüksek reyting alan yapımların bile artan üretim giderlerini karşılamakta zorlandığı kaydedildi.

Ekonomik koşullar nedeniyle bazı oyuncuların ve set çalışanlarının da ücret artışı talep etmeden çalışmayı kabul ettiği aktarıldı.

Reklam bütçeleri televizyonlardan dijital platformlara kayıyor

Gazeteci Sina Koloğlu'nun televizyon yöneticileriyle yaptığı görüşmelerden aktardığı bilgilere göre, reklam gelirlerindeki daralmanın nedenlerinden biri de reklam bütçelerinin dijital platformlara yönelmesi oldu.

Sektör temsilcileri, ekonomik koşullar nedeniyle reklamverenlerin bütçelerini küçülttüğünü ve reklam harcamalarının önemli bir bölümünü dijital mecralara kaydırdığını belirtti.

Geçmiş yıllarda genellikle ocak ve şubat aylarında görülen reklam durgunluğunun bu yıl ekim ayında başlaması da televizyon sektörü açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak mı?

Televizyon sektöründeki reklam gelirleri ve yapım maliyetlerine ilişkin sorunların devam etmesi halinde kanalların yayın takvimlerinde yeni değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle önemli futbol karşılaşmalarının ve özel etkinliklerin bulunduğu akşamlarda dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi gündeme gelebilir. Bununla birlikte, televizyon kanallarının tamamını kapsayan ve dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasını durdurmaya yönelik alınmış ortak bir karar bulunmuyor.

Dizilerin bir hafta boyunca yayınlanmaması, yapımların final yaptığı veya yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Yeni bölümlerin yayın tarihleri, kanalların güncel yayın akışlarına göre belirlenmeye devam ediyor.