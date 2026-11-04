İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından kazada yaralananların olduğu bildirildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme bekleniyor.