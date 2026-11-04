Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan uygulama, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç işletenlerine para cezası kesilecek.

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin kış hazırlıkları hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenleme kapsamında, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Beş ay sürecek uygulama kapsamında otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet gibi şehirlerarası taşımacılıkta kullanılan ticari araçların kış lastiği takması gerekiyor.

Özel otomobiller için ülke genelinde aynı kapsamda bir zorunluluk bulunmazken, sürücülere güvenli yolculuk için kış lastiği kullanmaları öneriliyor. Yerel hava koşullarına göre valilikler tarafından ek düzenlemeler yapılabiliyor.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle kış lastiği zorunluluğuna uymayan araç işletenlerine uygulanacak idari para cezası 6 bin TL olarak düzenlendi.

Denetimlerde uygun lastiği bulunmadığı belirlenen araçların, lastiklerini değiştirebilecekleri en yakın yerleşim yerine kadar gitmelerine izin verilebilecek.

Lastik değiştirme ücretleri belli oldu

Kış lastiği uygulamasının yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk beklenirken, değişim ücretleri de gündeme geldi.

2026 yılı Kasım ayı itibarıyla açıklanan fiyatlara göre lastik sökme ve takma işlemleri jant boyutuna bağlı olarak 1.500 TL'den başlayıp 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Lastik oteli hizmetinin bedeli ise dört lastiğin değişim ücretiyle benzer seviyelerde bulunuyor.

Uzmanlardan sürücülere uyarı

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kış lastikleri, yaz lastiklerine göre daha güvenli yol tutuşu sağlayabiliyor. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yollarda uygun lastik kullanımı, fren mesafesi ve direksiyon hakimiyeti açısından önem taşıyor.

Sürücülerin yalnızca lastik değişimiyle yetinmeyerek araçlarının fren, akü, antifriz ve silecek kontrollerini de yaptırmaları öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.