Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA