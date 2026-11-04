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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan iki öğrenci, adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde İzmir'deki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüs içerisindeki bir ağacın yakılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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