Olay, dün öğle saatlerinde İzmir'deki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüs içerisindeki bir ağacın yakılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, ağacı ateşe verdikleri belirlenen yaşları küçük 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
50'şer Fidan Dikme Şartıyla Serbest Kaldılar
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan iki öğrenci, adliyeye sevk edildi.
Öğrenciler hakkında 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. İki çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kaynak: DHA