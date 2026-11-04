Olay, 31 Ekim 2026 tarihinde Ümraniye'de meydana geldi. Bir caddede otomobiliyle ilerleyen İ.T. (25), aracından inerek skuter kullanan kişiye saldırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek şüpheliyi yakaladı.
180 Bin Lira Ceza Kesildi, Ehliyetine El Konuldu
Yakalanan sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.
Mahkemeden Ev Hapsi Kararı
Hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan İ.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.