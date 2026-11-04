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Şüphelinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Yakalanan sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek şüpheliyi yakaladı.

Olay, 31 Ekim 2026 tarihinde Ümraniye'de meydana geldi. Bir caddede otomobiliyle ilerleyen İ.T. (25), aracından inerek skuter kullanan kişiye saldırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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