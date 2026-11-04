Ankara’da sürücüleri yakından ilgilendiren bir trafik duyurusu geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesinde bulunan Üniversiteler Mahallesi Bilkent Bulvarı’nda devam eden asfalt bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Çalışmalar 8 Kasım’da tamamlanacak

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bilkent Bulvarı’ndaki asfalt bakım ve onarım çalışmalarının 8 Kasım 2026 Pazar günü tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar süresince bölgede güzergâh kapatma ve şerit daraltma uygulamaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle söz konusu güzergâhı kullanan sürücülerin trafik yoğunluğu ve olası gecikmelere karşı dikkatli olması gerekiyor.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmelerini önemle rica etti.

Özellikle Bilkent Bulvarı ve çevresinde seyahat edecek vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, yolculuklarını yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlamaları istendi.