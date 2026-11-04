Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üreticilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi'nin güz dönemi başvurularının başladığını duyurdu.
ABB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, proje kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebileceği belirtildi.
Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak
Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.
Başvuru şartları, hizmet kapsamı ve diğer ayrıntılara da aynı internet adresinden ulaşılabilecek.
ABB'nin duyurusuyla birlikte güz dönemi başvuruları için süreç resmen başlamış oldu.