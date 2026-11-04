2027 memur zammı belli oluyor! İşte meslek meslek maaşlar

Savaş THY’yi durduramadı: 929 milyon dolarlık kâr!

Şanlıurfa’da aile katliamı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

ABB'nin duyurusuyla birlikte güz dönemi başvuruları için süreç resmen başlamış oldu.

Başvuru şartları, hizmet kapsamı ve diğer ayrıntılara da aynı internet adresinden ulaşılabilecek.

ABB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, proje kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebileceği belirtildi.

ABB Şefkat Evleri'nde Ücretsiz Konaklama ve Ulaşım Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üreticilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi'nin güz dönemi başvurularının başladığını duyurdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.