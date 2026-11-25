Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Özel sektörde mühendis olarak çalıştığı belirtilen Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'in yaşadığı eve gitti. Burada çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Gökhan Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Esin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olmayan Gökhan Özdemir için bölgeye takviye ekipler yönlendirilirken, Çankırı'dan Polis Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

11 Saatlik İkna Çalışmasının Ardından İntihara Kalkıştı

Apartmanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, özel harekat polisleri dairenin bulunduğu 4'üncü kata çıkarak Gökhan Özdemir'i teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 11 saat süren çalışmalar sırasında Özdemir, saat 05.30 sıralarında suç aleti tabancayla intihara kalkıştı. Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Özdemir'i ağır yaralı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Cinayetten Yarım Saat Önce Kayınpederinin Evini Yakmış

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gökhan Özdemir'in cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederi A.H.'ye ait Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesindeki evi ateşe verdiğini belirledi.

Çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan 19 yıllık evli olan Gökhan ve Esin Özdemir'in uzun süredir ayrı yaşadıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.