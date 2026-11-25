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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının ardından evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Halil Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ev yangını can aldı. Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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