Edinilen bilgilere göre olay, Halkalı Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin Fransız balkonunda pencere ile korkuluk arasına sıkışan tavuğu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, pencere ile korkuluk arasında mahsur kalan tavuğu kurtardı. İtfaiyenin kurtarma çalışması ve tavuğun bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.