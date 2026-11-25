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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, savrulan ahşap panellerin kaldırılması ve aracın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 09.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Ahmet Akpınar'ın hakimiyetini yitirdiği 55 AYK 10 plakalı kamyonet, refüjündeki aydınlatma direğine çarptı. Kamyonetin kasasında yüklü bulunan ahşap paneller, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Ahmet Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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