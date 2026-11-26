Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 26 Kasım 2026 tarihinde yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 9 maddelik bildiri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildiride Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konuların yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, organize suç örgütleriyle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit kararı çıkmadı

Toplantının en çok merak edilen başlıklarından biri, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın uygulanması için beklenen MGK teyit kararıydı.

Ancak yayımlanan bildiride PKK'nın fiili varlığına son verdiğine ve kontrolündeki silahları teslim ettiğine ilişkin güvenlik kurumlarının tespitini teyit eden bir karara yer verilmedi.

Bildirinin ikinci maddesinde, Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemelerin ve mevcut durumun değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesindeki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

MGK bildirisinde hangi başlıklar yer aldı?

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 9 maddelik bildiride şu konulara değinildi:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele faaliyetleri. Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefi. Organize suç örgütleriyle mücadele. Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliği. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında iş birliği ve dayanışma. MHP'nin İzleme Komisyonu üyeleri belli oldu! İçeriği Görüntüle İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik politikaları. Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarındaki son gelişmeler. Libya'nın birlik ve bütünlüğüne yönelik çalışmalar.