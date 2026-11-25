UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ukrayna merkezli Sport.ua'nın, spor yorumcusu Viktor Vatsko'nun değerlendirmelerine dayandırdığı haberde, Türk teknik direktörün Shakhtar Donetsk'teki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ileri sürüldü.
Sözleşmesi 2027'de sona eriyor
Ukrayna temsilcisiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın henüz yeni bir anlaşma imzalamadığı iddia edildi. Vatsko, kulüp yönetiminin olası bir ayrılığa karşı alternatif teknik direktörleri değerlendirmesi gerektiğini savundu.
Resmi açıklama bulunmuyor
Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, ayrılığın kesinleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Türk teknik direktörün Ukrayna temsilcisindeki geleceği merak konusu oldu.