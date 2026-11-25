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Türk teknik direktörün Ukrayna temsilcisindeki geleceği merak konusu oldu.

Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, ayrılığın kesinleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ukrayna temsilcisiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın henüz yeni bir anlaşma imzalamadığı iddia edildi. Vatsko, kulüp yönetiminin olası bir ayrılığa karşı alternatif teknik direktörleri değerlendirmesi gerektiğini savundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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