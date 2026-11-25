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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "karpuz sapı" benzetmesine de yanıt veren Sarı, muhalefet partilerinin enerjilerini birbirlerine değil, iktidara yöneltmeleri gerektiğini savundu.

Yargıtay kararının ardından kongre takviminin öne çekilebileceğini ifade eden Sarı, gerekli şartların oluşması durumunda kongrelerin 14 Şubat'a kadar tamamlanabileceğini söyledi.

Partinin kongre ve kurultay takviminde yaşanan ertelemelere de değinen Sarı, hukuki sürecin henüz kesinleşmediğini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin partisinin tutumunu değerlendiren Sarı, sürecin parlamenter zeminde ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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