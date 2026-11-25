CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'yi İnan Akgün Alp temsil edecek
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin partisinin tutumunu değerlendiren Sarı, sürecin parlamenter zeminde ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
CHP'nin sürece aktif katkı sağlamayı önemsediğini belirten Sarı, TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nda Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in partiyi temsil etmesine karar verildiğini duyurdu.
Kurultay için Yargıtay kararı bekleniyor
Partinin kongre ve kurultay takviminde yaşanan ertelemelere de değinen Sarı, hukuki sürecin henüz kesinleşmediğini belirtti.
Yargıtay kararının ardından kongre takviminin öne çekilebileceğini ifade eden Sarı, gerekli şartların oluşması durumunda kongrelerin 14 Şubat'a kadar tamamlanabileceğini söyledi.
Özgür Özel'e 'iktidara muhalefet yapın' çağrısı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "karpuz sapı" benzetmesine de yanıt veren Sarı, muhalefet partilerinin enerjilerini birbirlerine değil, iktidara yöneltmeleri gerektiğini savundu.
Sarı, "Muhalefete muhalefet yapmayın, iktidara muhalefet yapın" ifadelerini kullanarak siyasi tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.