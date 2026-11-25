Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen konser, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Devlet Resim ve Heykel Müzesi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dünyaca Tanınan İkili Ankara'ya Geliyor

2004 yılından bu yana Czechoslovak Chamber Duo adıyla konserler veren Çek kemancı Pavel Burdych ve Slovak piyanist Zuzana Berešová, 19. yüzyıldan günümüze uzanan Çek ve Slovak müziğini sanatseverlerle buluşturuyor.

Dört kıtada konser veren ikili, unutulmuş eserleri yeniden müzik dünyasına kazandırmayı hedefliyor. Çekya ve Slovakya'nın önde gelen oda müziği toplulukları arasında yer alan ikili, 2018 yılında Çek ve Slovak diplomatik misyonlarının yerleşik sanat topluluğu unvanını aldı.

Konserde Hangi Eserler Seslendirilecek?

Romantik dönemden çağdaş bestelere uzanan zengin bir repertuvarla Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkacak ikili, şu eserleri seslendirecek:

Ladislav Kupkovič: Re Majör Sonatin

Re Majör Sonatin Ľudovít Rajter: Rondo romantico

Rondo romantico Eugen Suchoň: Fantezi ve Burlesk, Op. 7

Fantezi ve Burlesk, Op. 7 Peter Machajdík: 1-9-1-8

1-9-1-8 Béla Kéler: Türk Marşı, Op. 128

Konser programında klasik müzik gelenekleri ile çağdaş müziğin farklı örnekleri bir araya gelecek. Béla Kéler'in Türk Marşı adlı eseri de gecenin dikkat çeken parçaları arasında yer alacak.

Kültürel İş Birliği Devam Ediyor

Türkiye'de çoksesli müziğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile kültürel iş birliğini sürdürüyor.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ni 40 yıldır düzenleyen vakıf, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle sanatseverleri farklı besteciler ve eserlerle buluşturuyor.

Konser Nerede ve Ne Zaman?

Etkinlik: Czechoslovak Chamber Duo Konseri

Czechoslovak Chamber Duo Konseri Tarih: 26 Kasım 2026 Perşembe

26 Kasım 2026 Perşembe Saat: 20.00

20.00 Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Salonu