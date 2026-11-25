TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu için siyasi partilerin üye belirleme çalışmaları hız kazandı. AKP'nin üst düzey yöneticileri, 25 Kasım akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıya AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve parti grubu yöneticileri katılacak. Hazırlanacak dokuz kişilik liste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Abdulhamit Gül'ün koordinatör olması bekleniyor

Komisyonda görev alacak milletvekillerinin, daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan 22 isim arasından seçilmesi öngörülüyor.

Abdulhamit Gül'ün koordinatörlük görevini üstlenmesi, diğer sekiz üyenin ise hukukçu milletvekillerinden oluşması planlanıyor.

İzleme Komisyonu'nda hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

TBMM Başkanlığının açıkladığı 19 kişilik komisyonun kontenjan dağılımı şöyle:

AKP: 9

YENİ Parti: 3

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MHP: 2

CHP: 1

İYİ Parti: 1

Yeni Yol Partisi: 1

Komisyon 15 üyeyle çalışmalarına başlayabilir

YENİ Parti ve İYİ Parti'nin komisyona üye vermeyecek olması nedeniyle boş kalan dört kontenjanın nasıl değerlendirileceği henüz netleşmedi. Komisyonun 15 üyeyle çalışmalarına başlaması da seçenekler arasında bulunuyor.

İsimlerin bildirilmesi için son tarih 30 Kasım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerden komisyonda görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına iletmelerini istedi.