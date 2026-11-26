Muhabirler Derneği tarafından 25 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen ödül töreninde, Anadolu Ajansının bir asrı aşan tarihini gazetecilerin saha tanıklıkları üzerinden anlatan “Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı’nın Asırlık Öyküsü” adlı eser, “Yılın Kitabı” ödülüne layık görüldü.

Eserin yazarı ve Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik'e ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi takdim etti.

Anadolu Ajansının Asırlık Yolculuğunu Kitaplaştırdı

Nobel Yayınlarından çıkan eser, Anadolu Ajansının kuruluşundan çok dilli yayıncılığa uzanan tarihini okuyucularla buluşturuyor.

Kitapta savaşlar, doğal afetler ve siyasi krizler sırasında görev yapan gazetecilerin saha deneyimleri ve tanıklıkları ele alınıyor.

Anadolu Ajansında 25 yılı aşkın süre muhabir, editör ve yönetici olarak görev yapan Çelik, meslek hayatı boyunca edindiği deneyimleri de eserine taşıyor.

Londra'da da Uluslararası Ödüle Layık Görülmüştü

Atakan Çelik, aynı eseriyle daha önce uluslararası alanda da ödül kazanmıştı.

Çelik, Londra'da düzenlenen International Humanitarian Peace Award 2026 kapsamında “Barış Gazeteciliği ve Medya Mükemmeliyeti” ödülüne layık görülmüştü.

Muhabirler Derneğinin “Yılın Kitabı” ödülüyle birlikte Çelik'in eseri, ulusal ve uluslararası düzeyde bir ödül daha kazanmış oldu.