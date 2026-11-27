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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Mankaloğlu'nun, Hollanda'da emekli olduktan sonra köyüne yerleştiği, yaklaşık 1,5 yıl önce de eşi ile evlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Cemal Malkaloğlu'nun Erkekarpa köyündeki evinde meydana geldi. Eşi, Cemal Mankaloğlu'nu 2 katlı müstakil evin bahçesinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mankaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Mankaloğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

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