Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması aracılığıyla işlenen 'Dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, ayrıca 'Mal varlığı değerlerini aklama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan Selim Işık isimli şüphelinin, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine adrese yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli Işık, gizlendiği bölmede yakalandı.

Açıklamada ayrıca, 'Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' denildi.