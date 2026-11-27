Google ve Silikon Vadisi eski yöneticisi Dr. Taylan Yıldız, 25 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı makalesinde gençlerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekti.

Eğitim hayatını tamamlayan gençlerin iş bulmakta zorlandığını, artan yaşam maliyetleri nedeniyle ev sahibi olma ve aile kurma hayallerini ertelediğini belirten Yıldız, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam alanında yaşanan değişimleri de değerlendirdi.

Gençlerin sorunlarını dört başlıkta ele aldı

Yıldız, gençlerin yaşadığı sorunları ekonomik güvencesizlik, dijital platformların artan gücü, yetişkinliğin ertelenmesi ve karar alma mekanizmalarında gençlere yeterince yer verilmemesi üzerinden değerlendirdi.

Dört çözüm önerisi sundu

Gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için kapsamlı devlet politikalarının geliştirilmesi gerektiğini savunan Yıldız, dört temel çözüm önerisinde bulundu:

Gençlere ilk iş güvencesi sağlanması,

Algoritmaların kararlarına karşı yasal itiraz hakkı tanınması,

Ömür boyu öğrenme hesabı oluşturulması,

Yasal düzenlemelerde gençlere yönelik kuşak etki analizi yapılması.

Uygun kiralı sosyal konutların artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve işe alımlarda liyakatin sağlanması gerektiğini de belirten Yıldız, iş dünyasına ve ailelere sorumluluk çağrısında bulundu.

“Çığlık ortada. Duymak bize düşer”

Gençlerin yaşadığı hayal kırıklığının sorumluluğunun önceki kuşaklara da ait olduğunu ifade eden Yıldız, makalesini şu sözlerle tamamladı:

“Çığlık ortada. Duymak bize düşer. Duyuyor musunuz?”

Dr. Taylan Yıldız'ın “Gençlerin çığlığını duyan var mı?” başlıklı makalesinin tamamını okumak için tıklayınız.

Kaynak: Dr. Taylan Yıldız – X, 25 Kasım 2026.