Çaycuma Belediyesinin Prof. Dr. Recep Bozdoğan'a hazırlattığı “Doğanın Cömert Yüzü Çaycuma” adlı kitap, belediyeye ait gişelerde okuyucularla buluştu. Burs fonuna katkı sağlamak amacıyla satışa çıkarılan eser, ilk iki günde çok sayıda vatandaş tarafından satın alındı.

Çaycuma'nın 540 Sayfalık Bilgi Hazinesi

Ansiklopedi niteliği taşıyan 540 sayfalık eser, ilçenin coğrafi özelliklerinden ekonomik gelişimine, nüfus yapısından kültürel mirasına kadar pek çok konuda kapsamlı bilgiler sunarken, A4 boyutunda hazırlanan ve 90 gram kuşe kâğıda basılan kitap, fotoğraflar, grafikler ve bilimsel değerlendirmelerle Çaycuma üzerine yapılacak araştırmalara kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Çaycuma Üzerine Yazılmış En Kapsamlı Eser

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kitabın bugüne kadar ilçe hakkında hazırlanan en kapsamlı çalışma olduğunu belirtti. Eserin bir Çaycuma ansiklopedisi niteliği taşıdığını ifade eden Kantarcı, kitabın gelecek kuşaklar için de önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Kitap Satışları Öğrencilerin Eğitimine Destek Olacak

Kitabın kültürel değerinin yanı sıra sosyal bir amaca da hizmet ettiğine dikkat çeken Kantarcı, satışların burs fonuna katkı sağlayarak Çaycumalı öğrencilerin eğitimine destek olacağını belirtti.

Prof. Dr. Recep Bozdoğan'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Kantarcı, vatandaşları hem ilçenin zenginliklerini keşfetmeye hem de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaya davet etti.