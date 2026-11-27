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Sevinç hakkında ise “hakaret” ve “iftara” suçlamalarından beraat, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi.

Balcı hakkında; üzerine atılı “hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarının hepsinden beraat kararı verildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Hakim; Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’nın tahliyesine karar verdi.

Fon vurgunu soruşturmasına ilişkin haberleri ve paylaşımları gerekçesiyle 9 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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