Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Sarıgül'ün hakkındaki 5 suç kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. TBMM Başkanlığı'na sunulan fezleke, Karma Komisyon'a sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede şu suçlamalar bulunuyor:
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Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
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Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı
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Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı
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Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme.
MECLİS'TE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Karma Komisyon bünyesinde oluşturulacak Hazırlık Komisyonu, Sarıgül hakkındaki dosyayı inceleyerek rapor hazırlayacak. Karma Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi durumunda dosya, TBMM Genel Kurulunun gündemine taşınacak.
SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI MI?
Fezlekenin Meclise ulaşması, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için TBMM Genel Kurulunda oylama yapılması gerekiyor.
Sarıgül hakkındaki suçlamalar ise henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.