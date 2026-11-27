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Sarıgül hakkındaki suçlamalar ise henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.

Fezlekenin Meclise ulaşması, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için TBMM Genel Kurulunda oylama yapılması gerekiyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede şu suçlamalar bulunuyor:

FEZLEKEDE BEŞ AYRI SUÇLAMA YER ALDI

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