Edinilen bilgilere göre olay, dün, Kapaklı'da Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle tartışan E.K. ve S.K. ile M.T., araçlarından inip kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, gittikleri hastanede darp raporu aldı. Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu.

Polisin gözaltına aldığı 3 kişiye, trafik yönünden toplam 640 bin lira ceza uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilen 3 kişinin kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.