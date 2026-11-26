Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüphelilere ait; 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sanal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, 'Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' ifadelerine er verildi.