Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın geçtiğimiz aylarda CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından gözler, Fuat Oktay ile gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

Keçiören'in Projeleri Masaya Yatırılacak

Ziyaret kapsamında Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların, ilçenin gelişimine yönelik projelerin ve geleceğe ilişkin planlamaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Gözler Özarslan'a Çevrildi!

Keçiören'in geleceği açısından dikkat çeken görüşmede Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın hangi çalışmaları ve projeleri gündeme taşıyacağı merak konusu oldu.

Görüşmenin ardından yapılacak olası açıklamalar da merakla bekleniyor.