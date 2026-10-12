Keçiören Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi tarafından hazırlanan “Erken Destek, Engelsiz Gelecek” programının tanıtımı, Atatürk Ankara Millî Mücadele Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının erken dönemde belirlenmesi, ihtiyaçlarına uygun desteklerin sağlanması ve ailelerin bu süreçte bilinçlendirilmesini amaçlayan programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, TBMM Çocuk Hareketi Genel Koordinatörü Ayşegül Tabak, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Başkan Özarslan: “350 Ailemize Destek Verdik”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çocukların gelişiminin desteklenmesi ve ailelerin güçlendirilmesinin belediyenin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Özel gereksinimli çocukların ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın önemine dikkat çeken Özarslan, çocukların ihtiyaçlarının zamanında fark edilmesi ve ailelerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bugüne kadar 350 aileye destek sağladıklarını açıklayan Özarslan, çocuklarla birebir ilgilendiklerini, aileleri dinlediklerini ve gelişim sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti. Çocukların birbirinden farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirten Özarslan, hiçbir çocuğun imkânsızlıklar nedeniyle gelişim fırsatlarından mahrum kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Özarslan, belediyenin ailelere yönelik desteğinin yalnızca danışmanlık görüşmeleriyle sınırlı olmadığını, ailelerin evde yürüttükleri çalışmaların da takip edildiğini kaydetti. Konuşmasında özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Nevim Öz’den Belediyeye Teşekkür

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz de konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin eğitim ve gelişim alanlarında elde ettikleri başarılara dikkat çekti.

Öz, program kapsamında bireylerin kazandığı becerileri görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek özellikle e-KPSS’de başarı gösteren bireyleri tebrik etti. Çalışmalarda emeği bulunan ekiplere teşekkür eden Öz, programın düzenlenmesine ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesine ve Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a şükranlarını iletti.

“Özel Bireylerimize Hassasiyet Göstermeliyiz”

AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel ise engelli bireylere karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Herkesin engelli olma ihtimali bulunduğunu hatırlatan Özel, özel gereksinimli bireylere gösterilen ilgi ve desteğin insani ve toplumsal sorumluluğun bir parçası olduğunu belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel Gereksinimli Bireyler Başarılarını Anlattı

Keçiören Belediyesinin sunduğu eğitim ve gelişim desteklerinden yararlanan özel gereksinimli bireyler, edindikleri bilgi ve becerileri paylaşarak kendilerine sağlanan imkânlar için teşekkür etti.

Program kapsamında çocuklara yönelik bileklik ve taç yapımı etkinlikleri ile yüz boyama çalışmaları düzenlendi. Kukla gösterisinin de ilgi gördüğü etkinlikte Başkan Mesut Özarslan çocuklara plaket verdi ve oyuncak dağıttı.

0-18 Yaş Grubuna Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Keçiören Belediyesi Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi, 0-18 yaş arasındaki çocuklara ve özel gereksinimli bireylere ücretsiz danışmanlık ve gelişim desteği sunuyor.

Belediyenin paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar 350 çocuk ve ailesine bireysel değerlendirme ve danışmanlık hizmeti verildi. Risk grubunda bulunan 60 çocuk için erken müdahale programı uygulanırken, 30 çocuğa mahremiyet eğitimi verildi. Ayrıca 100 çocuğa davranış desteği sağlandı, 100 özel gereksinimli çocuk için bireysel gelişim destek programı hazırlandı.

Ailelerin de aktif olarak katıldığı çalışmalarla çocukların gelişimlerinin yakından izlenmesi, ihtiyaçların erken belirlenmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.