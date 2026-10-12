Diyarbakır’da Erkan Ceylan’ı (40), eşini rahatsız ettiğini öne sürerek çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Dağkıran’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Dağkıran, “Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor” dedi. Ceylan’ın eşi S.C. ise 5 çocuğuyla ortada kaldığını belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.

Diyarbakır’daki cinayet davasında ikinci duruşma

Olay, 12 Eylül 2025’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi’nde meydana geldi. Erkan Ceylan, evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına gelen Yusuf Dağkıran tarafından çocuklarının yanında bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve kolundan yaralanan Ceylan, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek Yusuf Dağkıran’ı saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dağkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, maktulün yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

İddianamede cinayet öncesi beklediği ve kıyafet değiştirdiği belirtildi

Erkan Ceylan’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Yusuf Dağkıran’ın olaydan bir gün önce ve cinayetin işlendiği gün Ceylan’ın bulunduğu bölgede beklediği belirtildi.

İddianamede, Dağkıran’ın olayın ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği ve suç aleti bıçağı olay yerinin karşısındaki camiye bıraktığı kaydedildi. Otopsi raporunda ise Ceylan’ın kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın “tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Dağkıran: Konuşmak için yanına gitmiştim

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, Erkan Ceylan’ın eşini rahatsız ettiğini öne sürdü. Ceylan’ın eşini sekiz kez aradığına tanık olduğunu belirten Dağkıran, eşinin bu durum nedeniyle ağladığını ve kendisini binadan atmak istediğini söylediğini iddia etti.

Maktulün ailesine ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını savunan Dağkıran, olay günü amacının öldürmek değil, konuşmak olduğunu ileri sürdü.

Sanık, olaydan altı ay önce ev almak için taksite girdiğini belirterek cinayeti tasarlamadığını savundu. Olayın ardından tişörtü yırtıldığı için kıyafet değiştirdiğini, bıçağı ise işi gereği kabloları kesmek amacıyla yanında taşıdığını öne sürdü.

Dağkıran, savunmasının devamında şunları söyledi:

“Benim çok güzel bir işim vardı, huzurum vardı. Olaydan 1 yıl kadar önce çocuğum oldu. Ben bu çocuğa sahip olmak için 7-8 yıl bekledim. Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor. Çocuğum kız kardeşimin yanındadır. Eşimden ise haberim yok. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum.”

Erkan Ceylan’ın eşi: 5 çocukla ortada kaldım

Duruşmada söz alan Erkan Ceylan’ın eşi S.C. ise sanık Yusuf Dağkıran’ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderdiğini belirtti.

Dağkıran’ın kendisine “Eşin rahat durmuyor” şeklinde mesaj attığını söyleyen S.C., kendisinin de “Allah bunların ikisinin de belasını versin, bıktım bunlardan” diye cevap verdiğini ifade etti.

Beş çocuğuyla ortada kaldığını belirten S.C., yaşanan olayın çocuklarının eğitimini de etkilediğini öne sürerek, “Çocuklarım doktor olmak istiyordu, ancak bu olay nedeniyle sınavda başarısız oldular. O yüzden hakkımı helal etmiyorum. Şikayetçiyim ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sanık avukatı “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanmasını istedi

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin olay öncesinde yaşadığı sorunları anlatarak Erkan Ceylan tarafından mesajlarla rahatsız edildiğini öne sürdü. Müvekkilinin adliyeye giderek şikayette bulunduğunu, maktulün ailesi ve işverenleriyle de görüştüğünü ancak sonuç alamadığını savunan avukat, tasarlama suçunun unsurlarının oluşmadığını iddia etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ise Yusuf Dağkıran’ın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Diyarbakır’daki cinayet davası 13 Kasım’a ertelendi

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Yusuf Dağkıran’ın tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların tamamlanması için 13 Kasım’a ertelendi.