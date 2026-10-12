Kırıkkale’de kapalı semt pazarlarına yönelik tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Cumartesi Kapalı Semt Pazarı’nda boya işlemleri yapılırken, yağışlı havalarda esnafın ve vatandaşların sorun yaşamaması için çatıda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Cumartesi Kapalı Semt Pazarı’nda çatı bakımı yapılıyor

Kırıkkale Belediyesi, kent genelindeki kapalı semt pazarlarında başlattığı bakım, tadilat ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumartesi Kapalı Semt Pazarı’nda boya çalışmaları yürütülüyor. Pazar alanının çatı bölümünde ise yağışlı havalarda yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla pazar alanının fiziki koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.