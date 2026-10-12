Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, üçüncü sezonda karakterinde yaşanan değişimi anlattı. Demir’i öldürdükten sonra intikam duygusuyla hareket eden Zerrin’in yeni bir döneme girdiğini belirten oyuncu, “Sanki yeni bir karakter oynuyormuş gibi hissediyorum” dedi.

Uzak Şehir’de Zerrin’in yeni planı ne?

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in üçüncü sezonunda Zerrin’in hikayesi yeni bir yöne evrildi. Demir’i öldürdükten sonra değişen karakter, son bölümde Ateş’e yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çekti. Zerrin’in, “Bana yüzük tak, mirasın yarısı senin olsun” sözleri, hikayede yeni gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi.

Karakterin yeni sezondaki değişimini değerlendiren Dilin Döğer, geride kalan iki sezonda yaşananların bu sezon karşılık bulacağını belirtti.

Dilin Döğer: Zerrin’in yöntemleri değişti

Üçüncü sezondaki Zerrin’i farklı ve güçlü bir enerjiye sahip olarak tanımlayan Dilin Döğer, karakterin sorunlarla baş etme biçiminin değiştiğini söyledi.

Döğer, Zerrin’in alıştığı koşulların dışına çıktığını vurgulayarak, “Özü aynı ama o özü ne kadar yanında taşıyacak göreceğiz. Ben de oynarken sanki yeni bir karakter oynuyormuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bakalım Kaya, onu üzecek mi?”

Dilin Döğer, yeni sezonda Zerrin’in hikayesinde kendisini en çok heyecanlandıran konunun Kaya ile ilişkisi olduğunu dile getirdi. Oyuncu, “Bakalım Kaya, onu üzecek mi?” sözleriyle karakterin geleceğine ilişkin merakını paylaştı.

Döğer, Zerrin’e tavsiyede bulunma fırsatı olsa ona sakin kalmasını, kendi hayatına odaklanmasını ve öfkesini kontrol etmesini söyleyeceğini belirtti.

“Uzak Şehir’in senaryosu gittikçe yükseliyor”

Dizinin üç sezonluk hikayesini müzikte giderek yükselen sesleri ifade eden “kreşendo” kavramıyla anlatan Dilin Döğer, senaryonun her sezon farklılaşarak güçlendiğini düşündüğünü söyledi.

İlk sezonun da oldukça güçlü olduğunu belirten oyuncu, dizinin ilerleyen bölümlerde yükselen ve değişen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Uzak Şehir, Mardin’e ilgiyi artırdı

Dilin Döğer, dizinin çekildiği Mardin’e yönelik ilginin artmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Mardin’in birçok kişinin merak ettiği bir şehir olduğunu belirten oyuncu, Uzak Şehir’in bu ilgiyi farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Döğer, kentte çalışanların ve yerli-yabancı turistlerin yoğunluktan memnun olduğunu belirterek, şehrin dolu olmasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.