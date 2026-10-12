Olay, öğle saatlerinde Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen erkek ile çocuklarını görmek isteyen ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Erkek, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti.

Annesinin Yere Düştüğünü Gören Çocuk Babasına Tepki Gösterdi

Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, babasını iterek yaşananlara tepki gösterdi. Şüphelinin ise çocuklarını otomobile binmeleri için ittiği görüldü.

Aile içinde yaşanan şiddet olayına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.