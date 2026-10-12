Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, ilçe protokolü ve sporcuların katıldığı görkemli törenle sezonu açtı.

Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezonun açılışını düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Sporcuların ve ilçe protokolünün yoğun ilgi gösterdiği açılış programı, heyecan ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Sezon açılış programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Kulüp Başkanı Harun Öztürk, belediye meclis üyeleri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

"Gençlerimizin Her Zaman Yanındayız"

Törende konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak sporu gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi, yeteneklerini keşfedip ülkemizi uluslararası kulvarda temsil edebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yeni sezonda tüm branşlardaki sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum’’ dedi.

Kulüp Başkanı Harun Öztürk, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren’e teşekkür ederek, Pursaklar’ı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti.

Açılış programı, protokol üyelerinin sporcularla tek tek ilgilenip sohbet etmesi, yeni sezonun hayırlı olması dilekleriyle ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.