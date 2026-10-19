Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı ve “Bilge Kral” olarak tanınan Aliya İzzetbegoviç’i vefat yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Odabaşı, İzzetbegoviç’in davasına ve milletine adanmış yaşamına dikkat çekti.

“Ömrünü Davasına ve Milletine Adadı”

Başkan Yakup Odabaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ömrünü davasına ve milletine adayan ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’i, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”

“Bilge Kral” Saygıyla Anılıyor

Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlenen Aliya İzzetbegoviç, siyasi liderliğinin yanı sıra düşünceleri ve eserleriyle de tanınıyor. “Bilge Kral” unvanıyla hafızalara kazınan İzzetbegoviç, Bosna Hersek tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın anma mesajı, İzzetbegoviç’in mirasına duyulan saygıyı bir kez daha gündeme taşıdı.