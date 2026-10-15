Çankaya Belediyesi, ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla yürüttüğü öğle yemeği uygulamasına bu yıl da devam ediyor. İlçedeki 12 ilkokulda uygulanan çalışma, toplam 1.865 öğrenciyi kapsıyor.

Hem Öğrencilere Hem Ailelere Destek

Belediyenin uygulamasıyla çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve okul çağında dengeli beslenmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Öğle yemeği desteğiyle ailelerin günlük harcamalarının hafifletilmesi de amaçlanıyor. Çankaya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında uygulamanın bu yıl da sürdürüldüğünü duyurdu.