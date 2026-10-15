Sivas’ta etkili olan sağanak yağış, trafik kazasına neden oldu. Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıktı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas’ın Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Vahit Sağır’ın (66) kullandığı 41 JB 943 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç, ardından devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

4 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü Vahit Sağır ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Sağır (62), Yüksel Kağnıcı (63) ve Nejla Şişeci (57) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.