Adana’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, TIR’a çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

Otomobil Önce Refüje, Ardından TIR’a Çarptı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadirli-Kozan kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Necati Y. yönetimindeki 81 ACK 794 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından Latif A.’nın kullandığı 80 LF 352 plakalı TIR’a çarptı.

Çarpışmanın ardından otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç için bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekipleri otomobili saran alevleri söndürürken, kazada yaralanan Necati Y.’ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.