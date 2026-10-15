Van’ın Başkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yüklü miktarda toz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadan Başkale’de Uyuşturucu Operasyonu
Van İl Jandarma Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı Bebleşin Mahallesi’nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 10 kilo 111 gram toz esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili D.S., B.A. ve M.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA