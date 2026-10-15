İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kentin su rezervlerinde dikkat çeken bir artışa yol açtı. Yağışların ardından barajların doluluk oranı yüzde 45,22’ye yükselirken, bir günde 7,16 puanlık artış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazılarının ölçüldüğü bildirildi. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığı belirtildi.

Beykoz’da Rekor Seviyeye Yaklaşan Yağış

İstanbul’da yağışın en etkili olduğu bölgelerin başında Beykoz geldi. Ölçümlere göre metrekareye düşen yağış miktarı Beykoz’da 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190,5 kilogram, Sarıyer’de ise 187,9 kilogram olarak kaydedildi.

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarının metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında değiştiği aktarıldı. Kentin birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış 100 kilogramı geçti.

Açıklamada, kaydedilen yağış miktarlarının 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerler arasında yer aldığı ifade edildi.

Baraj Doluluk Oranı Bir Günde Yüzde 45,22’ye Çıktı

Aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranında da önemli bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün yüzde 38,06 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün yüzde 45,22’ye ulaştı.

Böylece baraj doluluk oranı yalnızca bir günde 7,16 puan arttı. Son yağışlarla birlikte İstanbul’un su rezervlerinde yaşanan yükseliş dikkat çekerken, barajlardaki doluluk oranlarının seyri önümüzdeki günlerde de önemini koruyacak.