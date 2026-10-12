Fransa’da lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullara daha fazla kaynak ayrılması talebiyle başlattığı eylemler yaklaşık bir aydır devam ediyor. Başkent Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya ve Rennes gibi birçok kentte düzenlenen gösterilerde şiddet olayları yaşanırken, şu ana kadar 6 bin 877 kişinin gözaltına alındığı, 21 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fransa’da öğrenciler daha iyi eğitim koşulları istiyor

Fransa genelinde lise ve üniversite öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla bütçe ayrılması ve personel ile imkanların artırılması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Bretagne ve Ille-et-Vilaine valiliklerinden yapılan açıklamada, Rennes kentinde yaklaşık 10 lisede eylemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, birçok lisenin önünde ciddi yangınların çıktığı ve şiddet olaylarının yaşandığı, polis ve itfaiye ekiplerinin olaylara müdahale ettiği kaydedildi.

Rennes’deki Joliot Curie Lisesi yakınlarında görev yapan polislere çeşitli cisimlerin fırlatıldığı belirtilen açıklamada, öğrencilere bölgedeki şiddet yanlısı kişilerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Marsilya’da öğrenciler üniversite kampüslerine girişleri engelledi

Marsilya’da da öğrenci eylemleri devam ediyor. Bouches-du-Rhone ilindeki lise sendikası MNL13’ün ABD merkezli X şirketindeki hesabından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, Marsilya Üniversitesine bağlı iki kampüsün girişlerini engelledi.

Eylemlere katılan okullar arasında bulunan Saint-Charles, Thiers ve Victor-Hugo liselerinin öğrencileri, okullarının önünde düzenlenen abluka eylemlerine katıldı. Aix-en-Provence kentindeki Sciences Po Aix öğrencileri de eğitim kurumlarının önünde gösteri düzenledi.

Eylemlerde polisler ve kamu görevlileri yaralandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsilya’daki Saint-Exupery Lisesi önünde görev yapan bir polis memuru, boynuna isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavi altına alındığı bildirildi.

Reims kentinde ise Arago Lisesi önünde düzenlenen eylem sırasında atılan havai fişekler nedeniyle iki kamu görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Macron’dan öğrenci eylemleri açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te katıldığı otomobil fuarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lise öğrencilerinin talepleri konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Öğrencilerin taleplerinin ele alınması gerektiğini belirten Macron, “Tüm bu meseleler zaman, istişare ve saygı gerektiriyor.” dedi.

Lise öğrencilerinin kendilerini ifade etmelerinin, gelecekleri ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi üzerine düşünmelerinin olumlu olduğunu dile getiren Macron, eylemlerin sükunet ve düzen içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını da değerlendiren Macron, şiddetin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirterek, “Bu kabul edilemez.” diye konuştu.

Fransa’daki öğrenci eylemlerinde 6 bin 877 kişi gözaltına alındı

Fransa’da daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişinin gözaltına alındığı, 21 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis müdahalelerinin de tartışma konusu olduğu gösterilerde, 1000’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.