UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 341 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 130 mağlubiyet aldı.

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan Galatasaray, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 341 maçta rakip fileleri 469 kez havalandırırken kalesinde 521 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde 171. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın 171. kez sahne alacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 35, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 135 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 84 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 182 gol atarken kalesinde 286 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 34 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 22’sini kazandı, 7’sinde berabere kaldı ve 5’inden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, eleme maçlarında 75 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 31 maçında 7 kez kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup ve lig aşamaları ile ileri turlarında oynadığı son 31 karşılaşmada 7 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 beraberlik alırken 18 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarındaki son 40 maçında gol atıldı

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında oynadığı son 40 karşılaşmanın tamamında en az bir gol kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 sona eren maç, Avrupa kupalarında gol atamadığı son karşılaşma oldu.

Bu maçın ardından çıktığı 40 Avrupa kupası karşılaşmasında Galatasaray, 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 16 kez mağlup oldu. Söz konusu mücadelelerde takımlar toplam 144 gol kaydetti.

Bu süreçte rakip fileleri 69 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 75 gol gördü. Galatasaray, 40 maçlık dönemde 6 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 6 maçta ise gol atamadı.

RAMS Park’ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak

Galatasaray, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın 31. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin statta Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı maçlar, 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayla başladı.

Galatasaray, RAMS Park’taki geride kalan 30 Şampiyonlar Ligi maçında 10’ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 40 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 46 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde son 10 iç saha maçında 4 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında oynadığı son 10 karşılaşmanın 4’ünü kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım 2019’da Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte, iç sahadaki Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 2 kez mağlup oldu.