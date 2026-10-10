İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösteren grup, vatandaşlara ürünleri satın almama çağrısında bulundu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir araya gelen Filistin destekçisi vatandaşlar, Burger King şubesi önünde protesto gerçekleştirdi. Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren grup, İsrail’in saldırılarına tepki göstererek boykot çağrısı yaptı.
Yere Kanlı Gömlekler Bıraktılar
Protesto sırasında yere temsili olarak kanlı gömlekler bırakıldı. Filistin’de yaşanan can kayıplarına ve insani dramın boyutlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, İsrail karşıtı sloganlarla tepkiler dile getirildi.
Filistin halkına destek veren vatandaşlar, boykotun önemine vurgu yaparak Burger King ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulunuldu. Eylem yapılan protestonun ardından taşkınlık çıkmadan sona erdi.